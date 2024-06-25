Темой очередного «АрхПикника» в Татарстане станут «Сказки моей семьи»

Фото: Институт развития городов РТ

В селе Атабаево Лаишевского района Татарстана в субботу, 29 июня, уже в третий раз состоится этнофестиваль «АрхПикник». На этот раз его темой станут «Сказки моей семьи», сообщают организаторы события.

Фото: Институт развития городов РТ

«АрхПикник» представляет собой круглогодичный парк этноскульптур в стиле ленд-арт. Теперь он пополнится девятью новыми скульптурами из природных материалов. Их создателями станут авторы из Казахстана, Санкт-Петербурга, Нижнекамска и Набережных Челнов. Прежде мероприятие привлекало только художников из столицы Татарстана — выпускников Казанского художественного училища имени Фешина (класс Асии Минуллиной).

За два года существования «АрхПикника» создано 18 скульптур, его посетили более 5 тыс. человек. Фестиваль вызывает всё больший интерес не только деятелей искусства, но и жителей и гостей Лаишевского района РТ.

Фото: Институт развития городов РТ

По мнению инициаторов мероприятия, оно стало почти татарским «Архстоянием» на «краю земли» — именно так называют место слияния Камы и Волги в Атабаеве. Со временем, рассчитывают они, «АрхПикник» может стать и международным событием.

В программу фестиваля помимо создания скульптур входит этномузыка, фудкорты, мастер-классы, фотозона и спортивные активности. Проводится мероприятие при поддержке Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ.