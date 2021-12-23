Темой Kazansummit в мае 2022 года станет экономика совместного потребления

Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit2022» пройдет в рамках мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, 19-21 мая 2022 года, в выставочном центре «Казань Экспо», сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана.

«Лейтмотивом деловой программы саммита 2022 года станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми темами предстоящего саммита – партнерские финансы и банкинг, индустрия халяль, ESG и осознанное потребление, IT-индустрия, предпринимательство и инвестиции, дипломатия и другие», — говорится в информации агентства.

В рамках мероприятия планируются провести выставку индустрии халяль Russia Halal Expo 2022 и Машиностроительный кластерный форум.

KazanSummit проводится ежегодно, начиная с 2009 года, при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Республики Татарстан и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Экономика совместного потребления предполагает коллективное пользование товарами или услугами без обязательного владения.