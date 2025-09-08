Темой «Аксенов-феста» в этом году станет документалистика

С 17 по 20 сентября в Казани состоится ежегодный фестиваль «Аксенов-фест», в этом году посвященный документалистике. Его тема – «ДокПроза. ДокКино. ДокТеатр. Одновременно и врозь». Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.

Фестивальные события охватят девять локаций: Дом Аксенова, Национальную библиотеку РТ, городские библиотеки №13, 26 и 27, Казанскую ратушу, сад Рыбака, сад Аксенова и парк «Елмай».

По традиции, в Казанской ратуше состоится вручение литературно-музыкальной премии «Звездный билет», которая ежегодно присуждается молодым писателям, поэтам и музыкантам.

Среди гостей фестиваля – поэты, писатели, режиссеры и критики: Евгений Попов, Эдуард Веркин, Дмитрий Воденников, Анна Баснер, Максим Замшев, Илья Бояшов, Евгения Декина, Екатерина Златорунская, французский писатель Ив Готье и другие.

Программа включает дискуссии, лекции, музыкальные вечера, кинопоказы и театральные перформансы. Полное расписание опубликовано на сайте Централизованной библиотечной системы: cbskazan.ru. Все мероприятия бесплатные, но для участия необходима предварительная регистрация.