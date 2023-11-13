Тема строительства крематория в Казани снова «зависла»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тема строительства крематория в Казани снова «повисла в воздухе» и, как сообщает корреспондент «РТ», в бюджете не нашли денег для строительства.

Напомним, что ранее крематорий хотели открыть на новом кладбище «Курган» к 2024 году. Потом в проект хотели вложить 250 млн рублей инвесторы из Санкт-Петербурга, но позже отказались от вложений.

Теперь, скорее всего, проект реализует самостоятельно казанский муниципалитет, но никакие точные сроки по строительству пока неизвестны. В исполкоме подчеркнули, что жестких сроков сдачи нет, так как наличие крематория в городе желательно, но необязательно.

Согласно проекту от «Татнвестгражданпроект», здание казанского крематория будет одноэтажным, площадью 1678 квадратных метров. Внутри — помещения для приема умерших, залы для прощания и сама зона кремации.

Отмечается, что кремация не загрязнит воздух, так как все газы перед выбросом будут проходить через очистные устройства.