«Тема, о которой не говорят»: Депутат Госдумы от РТ объяснил проблему износа сетей ЖКХ

Износ сетей ЖКХ — это повсеместная проблема. По всей России он составляет не менее 60%, заявил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

По его словам, причина аварийного состояния сетей, в том числе приведшего в январе сразу к нескольким прорывам труб в Казани, связана с финансированием их модернизации и ремонта.

«Происходят объективные процессы, которые являются результатом недоделок. Вопрос состояния коммунальной инфраструктуры — номер один для всей страны. Об этом не говорят, потому что коммунальные сети визуально не видны. Они буквально в большинстве своём находятся в земле. Их ремонт, эксплуатация, санация, замена проходили по остаточному принципу. А это масштабный объем инфраструктуры, который сопряжен с очень большими средствами на обеспечение их надлежащего состояния», — заметил парламентарий в интервью «Татарстан-24».

Кроме того, ситуация усугублена тем, что это продолжалось десятилетиями, в течение которых износ только увеличивался.

Метшин подчеркнул, что текущее состояние сетей связано не с тем, что на них попросту «не обращали внимания», а с нехваткой средств, отсутствием долгосрочной программы ремонта. В то же время благодаря усилиям властей ситуация постепенно улучшается.

«Вспомните состояние жилищной сферы в начале 2000-х годов. Это была катастрофа. Мы практически забыли сегодня те проблемы, какие были 15-20 лет назад. Не было программ, не было возможности системно заниматься содержанием, текущим ремонтом, плановым ремонтом нашей жилищной сферы в целом, в том числе и коммунальной», — подчеркнул Метшин.

В 2008 году появился первый пример федеральной программы кампремонта в многоквартирных домах, и Татарстан освоил двухлетний объем работ в течение года. Сейчас же для модернизации сетей в республике нужно даже больше 300 млрд рублей, заявленных властями.

«Я считаю, что мы должны сформировать федеральную целевую программу аналогично той, которая была и которая сейчас еще действует, — заявил Метшин, говоря о возможных источниках финансирования проекта. — Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов показала результат на практике. На сегодняшний день мы отремонтировали в республике практически 90% многоквартирного жилья жилищного фонда. То есть должна быть системная плановая работа по содержанию домов, сетей в том числе».

При этом, чтобы эффект был ощутим, программа обязательно должна быть долговременной, концентрирующей на свои задачи федеральные, республиканские и муниципальные средства и другие.

Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина разрабатывается комплексная программа модернизации ЖКХ, которая рассчитана до 2030 года. Ожидается, что проект объединит все действующие механизмы обновления коммунальной инфраструктуры. В целом в течение 10 лет в эту сферу планируется инвестировать не менее 4,5 трлн рублей.