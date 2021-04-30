Тема молодежи стала основной на встрече участников праймериз «ЕР» в Лениногорске

В Лениногорске состоялась встреча участников праймериз «Единой России» с населением. Сразу несколько спикеров затронули тему молодежи — они обсуждали с жителями необходимость создания условий для ее развития, а также сохранение межнациональной воспитательной функции.

Руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев поделился с лениногорцами, что его кредо — известная пословица «терпение и труд — все перетрут». Под его руководством в республике было создано много интересных проектов — первый детский приют, центр социальной защиты, телефоны доверия и многое другое.

В своей речи спикер коснулся экстремистской темы, в том числе рассказал, как решается этот вопрос и проходит воспитательная работа среди молодежи.

На сегодняшний день в Татарстане царит межнациональное и межконфессиональное согласие. «Это наш ценностный ориентир и работа многих служб, общественных институтов и органов государственной власти», — подчеркнул Терентьев.

«Если строители неважно построят здание — его можно сломать, если урожай не взойдет — можно пересеять. Если в умы молодых людей западут экстремистские идеи, радикальные взгляды, то никаким образом их оттуда не пересеешь и не перестроишь. Необходимо вести тонкую нить выстраивания добрососедских отношений — то, чем дорожит республика», — отметил докладчик.

По словам Терентьева, на данный момент в Татарстане развивается Ассамблея народов Татарстана, представительство ассамблеи есть и в Лениногорске, проходят мусульманские съезды, была открыта Болгарская исламская академия.

Директор представительства ПАО «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров отметил, что в республике необходимо развивать социальную сферу, сделать это можно благодаря федеральным конкурсам.

«Это строительство школ, дворцов культуры, поликлиник, благоустройство дворов и улиц. У меня уже есть опыт в этом направлении. В 2020 году в Азнакаевском районе выиграли конкурс на благоустройство одной большой улицы», — отметил Ягафаров.

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов в начале своего выступления уверил жителей встречи, что за ним нет «мохнатой денежной руки», а свое предназначение он видит в создании общенациональной российской идеи, которая могла бы решить многие проблемы, а именно резкое сокращение сельского населения.

«На базе национальной идеи необходимо закреплять молодежь на той территории, где она родилась, безусловно, создавать все условия для этого, а также развивать малые города республики», — заявил Козлов.

Спикеры также говорили о необходимости преобразовывать Лениногорский район РТ, сохранять и преумножать достижения муниципалитета благодаря наработанному потенциалу республики.

Ведущий мероприятия пояснил всем присутствующим, что проголосовать можно с 24 по 30 мая в электронном виде — для этого избирателю необходимо быть зарегистрированным на госуслугах РФ, также есть возможность проголосовать очно — для этого нужно прийти на свой счетный участок 30 мая.

«Предварительное голосование — это максимально честный и открытый способ определить по-настоящему достойных кандидатов», — отметил спикер.

В Татарстане продолжаются встречи участников предварительного голосования «Единой России» с жителями. На встречах участники предварительного голосования проводят самопрезентацию, рассказывают о своих программах, обсуждают с жителями актуальные вопросы и проблемы районов.

Накануне с лениногорцами встретились руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, глава Новошешминского района Вячеслав Козлов, заместитель гендиректора — директор представительства ПАО «Татнефть» в Москве Азат Ягафаров, гендиректор Межрегионального центра неврологии речи Адель Загретдинов, депутат Госдумы ФС РФ Айрат Фаррахов, индивидуальный предприниматель Рамиль Исхаков.

Фото: «Лениногорские вести».