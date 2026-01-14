Тем, кто хочет окунуться в прорубь на Крещение, кардиолог посоветовал сначала пройти ЭКГ

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Перед купанием в проруби на Крещение желательно посетить врача и пройти электрокардиографию (ЭКГ). Об этом «Татар-информу» рассказал врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Когда мы резко окунаемся в ледяную воду, организм выбрасывает большое количество адреналина – это реакция на стресс. С помощью гормонов организм имеет возможность резко включаться в спасение собственной жизни», – объяснил врач.

Если ранее человек не закаливался, крещенские купания могут стать для него серьезным испытанием. Гипертоническая болезнь может перейти в криз, а ишемическая болезнь – в инфаркт.

«Для нашего организма резкое изменение температуры может обернуться катастрофой. Все биохимические процессы у нас протекают при температуре тела 36,6°. При погружении в холодную воду она может опуститься на градус», – сказал медик.

В первые минуты погружения в воду человек обычно ощущает эйфорию. Как объясняет Андрей Кондрахин, это явление предусмотрено природой, чтобы мозг оставался активным и сохранял ориентацию. Однако длительное пребывание в ледяной воде приводит к исчезновению эйфории и появлению чувства усталости и сонливости.

Перед погружением в купель нужно обязательно поесть, чтобы разогреть организм и наладить биохимические процессы, советует врач. Лучше всего для этих целей подойдет бульон.

«Перед купанием ни в коем случае нельзя принимать алкоголь. Он дает ощущение тепла, но на деле алкоголь расширяет капилляры, куда попадает холодная кровь – переохлаждение будет еще сильнее. Также не стоит пить кофе и чай – это стимуляторы выброса кофеина и адреналина, а значит дополнительная нагрузка на сердце», – напомнил кардиолог.

Находиться в ледяной воде нужно не больше минуты. Выйдя из купели, нужно встать не на снег, а на подстилку. Лучше надеть тапочки и обязательно укутаться полотенцем.

«Любые нагрузки на наш организм лучше обсуждать с врачом. Перед купанием в проруби лучше сделать ЭКГ и узнать, в каком состоянии находится наша сердечно-сосудистая система после новогодних праздников», – заключил Андрей Кондрахин.