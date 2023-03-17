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Пожарные обнаружили тело женщины, когда тушили частный дом в татарстанском селе
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
Сообщение о пожаре в Аксубаевском районе в селе Старое Ибрайкино поступило сегодня в 9.57 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте пожарные установили, что горит небольшой частный дом, кровля обрушилась.
Во время разбора сгоревших конструкций в зале на полу было найдено тело 46-летней женщины.
Причина пожара устанавливается.
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