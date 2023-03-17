Пожарные обнаружили тело женщины, когда тушили частный дом в татарстанском селе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре в Аксубаевском районе в селе Старое Ибрайкино поступило сегодня в 9.57 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте пожарные установили, что горит небольшой частный дом, кровля обрушилась.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Во время разбора сгоревших конструкций в зале на полу было найдено тело 46-летней женщины.

Причина пожара устанавливается.