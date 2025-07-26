Тело умершего в самолете пассажира исчезло после посадки в Чикаго

Тело пассажира, умершего во время международного рейса из Стамбула в Сан-Франциско, бесследно исчезло после экстренной посадки самолета в Чикаго. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Aviation A2Z.

Инцидент произошёл 13 июля на борту авиакомпании Turkish Airlines. По данным источника, когда воздушное судно пролетало над Гренландией, одному из пассажиров из Индии резко стало плохо. Несмотря на помощь врачей, находившихся на борту, спасти мужчину не удалось – он скончался в полёте.

Пилот принял решение о незапланированной посадке в международном аэропорту Чикаго О’Хара. Согласно установленным процедурам, тело должно было быть передано в морг округа Кук, однако, как заявили его представители, тело туда не поступало.

«На данный момент четкого объяснения исчезновения тела не предоставлено. Turkish Airlines и власти США, как ожидается, предоставят дополнительную информацию по мере продолжения расследования», – говорится в публикации.

По информации Aviation A2Z, сотрудники аэропорта, а также представитель авиаперевозчика отказались раскрыть детали инцидента, включая причины смерти и личность погибшего.