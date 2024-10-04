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Происшествия 4 октября 2024 16:57

Тело умершего подростка из Калуги двое суток пролежало в съемной квартире в Казани

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В квартире одного из домов на Серова в Казани обнаружили тело 15-летнего подростка из Калуги. Оно пролежало в съемной квартире двое суток.

Как стало известно «Татар-информу», по предварительным данным, подросток умер от передозировки.

По данным агентства, в той же съемной квартире были обнаружены 15 пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотики, а также весы и зип-пакеты. Все это принадлежало погибшему.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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