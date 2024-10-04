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Тело умершего подростка из Калуги двое суток пролежало в съемной квартире в Казани
В квартире одного из домов на Серова в Казани обнаружили тело 15-летнего подростка из Калуги. Оно пролежало в съемной квартире двое суток.
Как стало известно «Татар-информу», по предварительным данным, подросток умер от передозировки.
По данным агентства, в той же съемной квартире были обнаружены 15 пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотики, а также весы и зип-пакеты. Все это принадлежало погибшему.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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