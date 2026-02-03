news_header_top
Происшествия 3 февраля 2026 08:20

Тело убитого в Петербурге мальчика нашли в водоеме

Тело убитого девятилетнего мальчика нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает Следственный комитет в мессенджере Max.

По данным ведомства, мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления, признал свою вину. В ближайшее время следователи проведут осмотр места происшествия и назначат необходимые судебные экспертизы. С подозреваемым продолжат следственные действия – ранее он уже был допрошен.

Ночью во вторник задержанный сообщил, что спрятал тело ребенка в Ломоносовском районе. Накануне источник РИА Новости в экстренных службах также сообщал, что подозреваемый в похищении мальчика признался в его убийстве.

Пропавший ребенок, Павел Тифитулин, ушел из дома на Красносельском шоссе 30 января около 14.00 и не вернулся. Камеры наблюдения зафиксировали его в тот же день возле торгового комплекса «Лента» на Таллинском шоссе, после чего след мальчика пропал.

