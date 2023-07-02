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Тело мужчины нашли в одном из дворов Константиновки в Казани
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Сегодня в одном из дворов в казанском поселке Константиновка прохожие обнаружили тело мужчины.
Как рассказали «Татар-информу» местные жители, мужчину видели на протяжении нескольких дней. Он рассказывал, что ремонтирует свой автомобиль. Кроме того, его неоднократно видели в местном магазине, куда он приходил за продуктами.
В настоящее время полицейские оцепили место происшествия.
Что стало причиной гибели мужчины, предстоит выяснить следствию.
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