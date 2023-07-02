Тело мужчины нашли в одном из дворов Константиновки в Казани

Сегодня в одном из дворов в казанском поселке Константиновка прохожие обнаружили тело мужчины.

Как рассказали «Татар-информу» местные жители, мужчину видели на протяжении нескольких дней. Он рассказывал, что ремонтирует свой автомобиль. Кроме того, его неоднократно видели в местном магазине, куда он приходил за продуктами.

В настоящее время полицейские оцепили место происшествия.

Что стало причиной гибели мужчины, предстоит выяснить следствию.