Руc
Общество 3 декабря 2025 16:37

Тележурналист Вадим Такменев: У «Доброй волны» с каждым годом все больше зрителей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фестиваль «Добрая волна», который ежегодно проводится в Казани и транслируется по одному из федеральных каналов, с каждым годом собирает все больше телезрителей. Об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, сообщил ведущий и тележурналист Вадим Такменев.

«Есть мнение, что программы, где много сострадания, не очень привлекают телезрителей. Но "Добрая волна" доказывает обратное. С каждым годом аудитория только растет. Многие хотят быть причастными. Мы безумно счастливы, что проект продолжается», – заявил он.

«Добрую волну» уже пора переименовывать в цунами, так как она охватывает огромное количество людей по всей России, уверен Такменев.

