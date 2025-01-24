Телевизионщики Татарстана сняли проект, посвященный родным языкам

В Татарстане сняли проект «Пой, Татарстан», который познакомит жителей республики с примерными семьями из нашего региона. Герои поделятся своими рецептами крепкого брака и расскажут о традициях семьи, пишет ТНВ.

Также на том же телеканале весной 2025-го покажут сериал «Человек уходит — песня остается». Многосерийный фильм (20 серий) сняли в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по одноименной повести Мухаммета Магдеева.

Помимо этого, ТНВ анонсировали съемки полнометражного фильма «Последняя любовь». В основу кинокартины легли произведения Туфана Минуллина.

Еще по «ШАЯН ТВ» покажут передачу «Колыбель». Интересно, что программу сняли при помощи нейросети.

Зрители смогут посмотреть и сюжеты о Защитниках Отечества — начиная от Героев Великой Отечественной войны заканчивая участниками СВО. Отметим, что телеработы сняты на двух языках.