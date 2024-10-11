Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск за оправдание терроризма

Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск в связи с уголовным делом, связанным с оправданием терроризма. Об этом информирует агентство ТАСС.

Сообщается, что Лазарева уже долгое время проживает за пределами России. По данным ТАСС, ранее телеведущая заявила в соцсетях, что радуется новостям об атаках украинских беспилотников на российские города. Это привело к возбуждению уголовного дела об оправдании терроризма с использованием Интернета. В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Лазареву*, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Министерство юстиции включило Лазареву в список иностранных агентов 22 июля 2022 года. В этот же список попал и ее бывший супруг, телеведущий Михаил Шац. Лазарева неоднократно подвергалась штрафам за нарушение законодательства об иностранных агентах.

*Признана в РФ иноагентом