Политика 11 августа 2025 12:22

Телеведущий Соловьев предупредил о риске новой СВО на Южном Кавказе

Телеведущий Соловьев предупредил о риске новой СВО на Южном Кавказе
Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция на Украине может оказаться не последней для России в нынешнем поколении. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

«Надо понимать, то, что у нас происходит на Южном Кавказе, – это очень большая проблема. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что, если рассматривать с позиции геополитической, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последняя СВО нашего поколения», – сказал он в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Журналист добавил, что в таких реалиях необходимо включать все возможные методы дипломатии, чтобы довести до всех стран региона, что интересы России нужно уважать.

#владимир соловьев #СВО
