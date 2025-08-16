Телеведущий Осташко отметил, что встреча Путина и Трампа подтвердила уверенные позиции РФ

Телеведущий Руслан Осташко в своем Телеграм-канале прокомментировал итоги саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что встреча задала тон будущему диалогу России и США.

Осташко сослался на мнение журналистки Fox News Джекки Хайнрих, которая назвала саммит «весьма необычным» и подчеркнула, что ощутимого успеха для американской стороны переговоры не принесли. По ее словам, российский лидер сумел переиграть Трампа, уверенно используя ситуацию и демонстрируя более сильные позиции.

По мнению телеведущего, подобный формат общения показывает, что Москва готова вести переговоры без уступок внешнему давлению, сохраняя стратегическую выдержку.

«Чем более уверенно Москва ведет переговоры, тем выше ее шансы формировать международную повестку и укреплять свои позиции на мировой арене», – отметил Осташко.