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СВО 15 марта 2025 11:31

Телеведущий Максим Шарафутдинов подарил раненому бойцу СВО гитару

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В составе делегации Татарстана Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова посетил телеведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов.

«Одно дело рассказывать о вас по телевизору, и совсем другое – видеть вас вот так близко. В этот момент хочется к каждому подойти и пожать руку, пожелать колоссального здоровья, чтобы побыстрее вас поставили на ноги. И чтобы в мирной жизни вы тоже нашли себе достойное применение. Спасибо вам, честь вам и слава!» – сказал бойцам СВО Шарафутдинов.

В одной из палат телеведущий исполнил для раненых бойцов песню под гитару, а потом подарил ее бойцу Сергею, который мечтал научиться играть на инструменте.

#герои СВО
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