Телеведущая Венера Аитова стала мамой в третий раз

Телеведущая Венера Аитова стала матерью в третий раз. В их семье после двух мальчиков родилась девочка. Маму и малышку уже выписали из роддома домой.

«1+1=5. Дочка, ты – теплое красивое осеннее чудо, которое бывает раз в 150 лет. Мы ждали тебя с нетерпением всей нашей огромной семьей. Братья не могут отойти от тебя, а про отца говорить нечего – и так ясно, что у него теперь дочка. Хотя твоему появлению всего несколько дней, мы удивляемся, как жили раньше без тебя», – говорит телеведущая.

Фото: соцсети Венеры Аитовой

Венера Аитова отметила, что период беременности был удивительным. По ее словам, она родила дочку за несколько часов. С первых дней рядом с ребенком были заботливые врачи, и Аитова назвала девочку очень счастливым ребенком. Она также низко поклонилась всем «белым ангелам» Республиканской клинической больницы и поблагодарила их, назвав самыми лучшими.

«С мыслями о бесчисленной благодарности Всевышнему мы, наконец, вернулись домой», – пишет она об этом на своей странице.