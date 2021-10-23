Телеведущая Лейсан Дусаева: «Всегда подчеркиваю, что я – казанская татарочка»

Звезда федеральных каналов рассказала, почему ушла из утренней программы телеканала «Мир», зачем ей третий диплом о высшем образовании и как начала снимать собственное кино в качестве режиссера.

Лейсан Дусаева: «Я горжусь тем, что работала аж на двух федеральных каналах»

«Я осуществила свои детские мечты: стала дипломированной актрисой и журналистом»

– Как вы строили карьеру, реализовались ли ваши мечты и цели?

– Когда была совсем маленькой, хотела стать балериной. Украдкой брала мамины капроновые следки (мне казалось, что они похожи на пуанты); и когда в детском саду мальчики играли с машинками, а девочки с куклами, я надевала эти следки, ходила по периметру ковра, который лежал на полу в центре комнаты, тянула носочек и представляла себя на сцене Большого театра.

Увидев мое рвение, мама сказала мне, что может отдать меня в балетную школу, объяснив, что, по сути, я буду жить как в интернате – забирать меня будут лишь на каникулы. Я испугалась и в одночасье решила, что не хочу быть балериной, а стану актрисой и буду «работать в телеке». Знакомые интересовались: «А если у тебя нет для этого таланта, тогда что?» «На худой конец – буду, как родители, юристом». В то время мой папа был судьей, а мама адвокатом. И, как видите, никакого худого конца. Я осуществила свои детские мечты: стала дипломированной актрисой и журналистом, 4 сезона играла в ТГАТ им. Камала, 6 лет работала на радио и уже 22 года на телевидении.

– Какая из полученных вами специальностей пригодилась в жизни больше?

– Считаю, что образования не бывает слишком много. Оно в любом случае пригодится. Я до сих пор хожу на различные тренинги, мастер-классы, слушаю лекции… Кстати, хочу еще получить образование сценариста. Я и сейчас пишу сценарии, но это к документальным фильмам, и это больше журналистика. Хочется освоить ремесло сценариста художественных фильмов и сериалов, планирую в будущем этим заниматься. А еще хочу освоить логопедию. Так что, возможно, в ближайшем будущем моя копилка дипломов пополнится еще двумя.

«Кино случилось в моей жизни неожиданно»

– А ваш сын чем увлекается? Привлекает ли его деятельность мамы, может, продолжит ваше дело?

– У меня нет цели, чтобы он обязательно пошел по моим стопам. Он – самостоятельная личность. И, конечно же, он должен сам выбрать, что ему нравится. При этом я подмечаю – гены дают о себе знать, у него необычное мышление, он интересно излагает свои мысли. На мой взгляд, он сможет хорошо реализоваться, если его профессия будет связана с коммуникацией.

– Как попала в кино?

– Кино случилось в моей жизни неожиданно. Как-то летом позвонили на домашний телефон (удивительно, я оказалась рядом):

– Хочешь сняться в художественном фильме?

– Хочу! А что за сценарий?

– Долго рассказывать. Завтра можешь?

– Могу!

– Только оденься попроще, не как девушка с улицы Баумана.

На следующий день я уже была на съемочной площадке первого татарстанского полнометражного художественного фильма на татарском языке «Куктау» («Небесная гора») режиссера Ильдара Ягафарова. Мне, 20-летней девушке, выпала честь сыграть роль жены главного героя фильма, которого блестяще исполнил Фарид Бикчантаев. Звучит очень весомо. Только моя героиня погибает в самом начале фильма в автокатастрофе. Поэтому роль, на самом деле, небольшая – пара эпизодов с воспоминаниями. А с другой стороны – это хороший опыт.

Потом уже были сериалы на ТНВ; приглашение сняться в одной из главных ролей в полнометражном художественном фильме на русском языке «Курбан-роман» режиссера Салавата Юзеева, где мне как актрисе было что играть – и романтические сцены, и пьяные танцы, и истерики, и боль от измены, и смерть…

Потом еще была интересная работа у Салавата Юзеева в фильме «Кое-что из ее дневника» – это стилизация под комиксы Тарантино, там я – роковая женщина. Кстати, если не смотрели, то можете найти эту короткометражку в интернете. И недавно снялась в эпизоде у Ильшата Рахимбая в психологическом триллере «Микулай». И это тоже считаю удачей. Во-первых, потому что такой на экране я точно раньше не была. А во-вторых, на съемочной площадке я познакомилась с очень талантливыми людьми. Приятно стать частью большого проекта! Судите сами – в ролях Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Варвара Шмыкова, Екатерина Агеева, а также артисты Татарстана. Пожалуй, это первое татарстанское кино такого масштаба!

Кое что из ее Дневника (“Татарометражки” - 2 сезон) from Innovation Studio on Vimeo.

«Я 22 года работаю на телевидении, потому что у меня по-прежнему горят от этого глаза»

– С 2016 года вы являетесь ведущей федерального канала. С чем приходилось сталкиваться, была ли конкуренция?

– Да, я горжусь тем, что работала аж на двух федеральных каналах. В 2014 году, когда я переехала из Казани в Москву – вела утреннюю программу на телеканале «Мир», охватывающем не только Россию, но и аудиторию СНГ. Это был интересный и очень непростой период. Просыпалась в 2 часа ночи, в 3:00 за мной приезжала служебная машина, в 3:30 я уже сидела на гриме, в 6:00 с широкой улыбкой в прямом эфире желала всем доброго утра, рассказывала о новостях и обсуждала социальные темы. И это была утренняя программа, к которой я морально была не готова. Потому что прежде в утренних эфирах я делилась лишь положительными эмоциями, говорила только о хорошем и полезном, а здесь пришлось еще каждые полчаса освещать конфликт на Украине, лихорадку Эбола, процесс над Васильевой…

Такой формат мне лично не очень нравится. Я не получала удовольствия от работы. А еще я физически выдохлась. Изначально планировалось, что я буду неделю работать, неделю отдыхать. Но вскоре уволили мою напарницу, и я работала каждую неделю. Выходной был лишь в субботу. Усталость, недосып, недовольство накапливались. На мой вопрос: «Когда у меня появится напарница?» руководство ответило: «Нас всё устраивает, мы никого не ищем». И тут я приняла решение, что для меня здоровье важнее. Мне уже было 34 года. Это в 18 лет можно недосыпать, на энтузиазме ради опыта и интереса пахать.

На телеканале «Мир» я не получала удовольствия и лишь тратила свои силы. Поэтому ушла. В 2016 году мой соведущий с телеканала «Мир» Артем Ямщиков пригласил меня пойти вместе с ним на кастинг в утреннюю программу на телеканале «Звезда». По иронии судьбы я тот кастинг прошла, а он нет. Вот так я появилась на втором федеральном канале.

– Как вам удалось продержаться столько лет на ТВ?

– Мне не нравится глагол «продержалась». Складывается ощущение, что я мучаюсь, но цепляюсь со словами: «Не уйду!» На мой взгляд, долго можно работать лишь в той сфере, где ты получаешь удовольствие. И я по-прежнему получаю удовольствие от съемок на телевидении. Правда, не от всех, поэтому, например, я не веду «Новости», хотя это самая рейтинговая программа, приносящая и хороший доход, и популярность. Вот сейчас снимаюсь для проектов телеканала «Охота и рыбалка». Я никогда раньше не ловила рыбу, а теперь учусь и делюсь своими эмоциями со зрителями. Или, например, готовлю супы народов мира на телеканале «Усадьба». Это тоже интересный для меня опыт.

Думаю, что я 22 года работаю на телевидении, потому что у меня по-прежнему горят от этого глаза! И вообще у меня же жизнь не крутится только вокруг ТВ. Мне нравится, что я реализуюсь и как актриса, и как сценарист, и как редактор, и как тренер по ораторскому искусству. И ни от чего от этого я не хочу отказываться. Пусть всё это будет! И еще что-нибудь придумаю, чтобы было веселее жить.

«Мне нравится, что я реализуюсь и как актриса, и как сценарист, и как редактор, и как тренер по ораторскому искусству. И ни от чего от этого я не хочу отказываться»

«Горжусь, что родилась и выросла в Казани»

– А какое утро, по-вашему, идеальное?

– Идеальное утро для меня – это когда не надо никуда спешить, когда можно лениво выползти из кровати, натянуть кроссовки, выйти в парк (я в Москве живу на ВДНХ, там прекрасный парк рядом с домом), пробежать 6-8 км, ощутить свежесть начинающегося дня, вернуться домой, принять контрастный душ, вкусно и плотно позавтракать, накраситься и пойти на любимую работу.

– Какой из ваших проектов вы считаете самым успешным?

– Пока, мне кажется, рано говорить о самом успешном моем проекте. Мне всего 41 год. Думаю, что самый успешный проект у меня еще впереди.

– Какое место в вашей жизни занимает работа?

– Не хочется повторять избитую фразу: «Найдите себе работу по душе, и вам не придется работать ни дня в своей жизни». Но ведь это же действительно так. Никогда раньше не знала, как ответить на вопрос: «Какое у тебя хобби?» Потому что у меня такая интересная жизнь, что я не могу отделить работу от увлечения. Например, те же мои пробежки или походы в спортзал – это же тоже про работу. Потому что мне как публичному человеку необходимо следить за своим внешним видом, генерировать энергию, которой потом буду делиться с окружающими. Это всё моя жизнь, от которой я получаю удовольствие.

«С удовольствием приезжаю на Родину погостить и поработать»

– Планируете вернуться в Казань?

– Горжусь, что родилась и выросла в Казани. Это замечательный город! Всегда подчеркиваю, что я – казанская татарочка. С удовольствием приезжаю на Родину погостить и поработать. Но пока мне нравится жить в Москве. Для меня это город, в котором каждый день – праздник. Она вся такая волшебная, переливающаяся огнями, от чего в животе появляются щекотушки и уста расплываются в улыбке.

– Кем вы себя видите через 5 лет?

– Я не планирую жизнь на 5, 10 лет. Я с удовольствием проживаю каждый день. И мне кажется, в этом и заключается счастье в жизни.

Авторы: Алия Тихонова, Айсылу Хафизова

Фотографии предоставлены Лейсан Дусаевой