Ведущая и поэтесса Лейла Давлетова откровенно рассказала о том, что пережила за последние пять лет: замужестве, разводе и последовавшей за ним тяжелой депрессии. Об этом она сообщила, став гостьей прямого эфира радио «Күңел».

По словам Лейлы Давлетовой, после каждой трудности приходит облегчение. Трудности же закаляют человека духовно и учат по-другому смотреть на жизнь и людей.

«Если бы люди знали, что я пережила, они бы подумали: «Эта девушка, может, немного глуповата? Как она может так смеяться?» Есть такие вещи – их не нужно выносить на люди. За эти пять лет я, как говорится, вышла замуж, развелась, попробовала устроить личную жизнь. И после развода в течение года я была в таком состоянии: тебе ломают руки, ноги, крылья, и ты не можешь идти. Пока встала на ноги, пока нашла в душе силы, прошло год-два, и я снова вернулась к творчеству», – говорит она.

По словам Давлетовой, после трудностей в личной жизни ее отношение к людям изменилось.

«Раньше я с доверием смотрела на всех. Думала: если человек религиозный, то он выше меня. Поэтому я и вышла замуж за религиозного человека. Теперь это доверие прошло. Оказывается, и среди религиозных людей бывают разные, и среди нерелигиозных тоже», – сказала она.

Сейчас Лейла Давлетова активно творит, пишет стихи и начинает новые проекты.

«В моем сердце появилось столько творчества, столько всего, что нужно написать и сказать. Трудности пошли на пользу. После этих трудностей я пять раз начала совершать намаз. Каждое наше сказанное слово, каждое дело должны быть примером или уроком», – отметила Лейла.