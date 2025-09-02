news_header_top
Общество 2 сентября 2025 17:47

Телеведущая Боня показала новые кадры с палаткой Наговициной на Пике Победы

Блогер и телеведущая Виктория Боня опубликовала видео, на котором видна палатка альпинистки Натальи Наговициной. Ролик появился в телеграм-канале телеведущей.

На кадрах видно, что рядом с палаткой никого нет.

«Новые кадры с Пика Победы, снятые сегодня, 2 сентября, показывают нам, что в палатке, где Наталья Наговицина находится, нет никаких признаков жизни. Мы видим, что палатка закрыта, и видим, что Наталья находится в ней», – сказала Боня в ролике.

Напомним, что ЧП произошло 12 августа на высоте 7 тыс. м. Наговицина сорвалась в пропасть на Пике Победы в Киргизии, сломала ногу. С тех пор она находилась на вершине без еды.

