Телеведущая Арина Шарапова представила в Казани книгу сказок «Страна чудес Коктебель»

Известная телеведущая Арина Шарапова презентовала в Казани собственную книгу «Страна чудес Коктебель». Невероятные приключения, волшебные легенды Крыма, мифические существа и красочные места - это лишь немногое, что открывает читателям многоцветный мир книги.

«Помимо того, что я работаю телеведущей, я стала писать книжки: знаете, это стало модно! Но не подумайте, что это очередное биографическое произведение, это сборник чудесных сказок «Страна чудес Коктебель», - поделилась Арина Шарапова.

По словам автора, книга была написана давно, однако на обозрение публики вышла только с недавних пор. Как призналась телеведущая, обошлось не без усилий и поддержки со стороны «звездных» коллег. Первым читателем стала Елена Малышева, которая с восторгом отозвалась о сборнике и порекомендовала новоиспеченной писательнице обратиться в издание. Однако сама телеведущая отнеслась к предложению скептически.

«Какое издание? Я не хочу публиковаться. Тогда появляется второй крестный отец моей книги - Павел Астахов. И уже дружной троицей мы отправились в издание АСТ, которое и напечатало эти красивые сказки. Это такое удовольствие погружаться в волшебный мир, особенно в сказочную страну Крым, которую я бесконечно люблю», - рассказала собравшимся телеведущая.

На протяжении многих лет Коктебель и Крым, бессменные спутники в жизни телеведущей. По ее словам, в этих красочных уголках выросли дети и внуки Арины Шараповой, поэтому неудивительно, что волшебные места стали фоном для книги.

Главные герои книги– Степан и Алексей, которые каждое лето гостят на каникулах у бабушки в Коктебеле. Здесь с ними происходят фантастические приключения: они встречают разных таинственных существ, совершают путешествие во времени и знакомятся с главными сокровищами Крыма – с вулканом Карадаг, Тихой бухтой и тайнами Мёртвого города.

«Мои внуки – Степан и Никита стали прототипами для героев книги. Они такие же озорные, как и главные герои, любят похулиганить. Их нельзя оставить и на пять минут, за ними нужен глаз да глаз», - поделилась Арина Шарапова.

На встрече участники задали автору ряд вопросов: как привить подрастающему поколению любовь к чтению, вычеркнет ли электронная книга традиционную бумажную, что почитать самим взрослым.



«Моя книга «Страна чудес Коктебель» не имеет концовки. Поэтому конечно будет выпущена вторая часть. Помимо этого, я начала работать над книгой для более взрослого поколения. Скорее всего, она будет в жанре фантастики, но когда книги выйдут в свет – это уже другой вопрос», - отметила Арина Шарапова.