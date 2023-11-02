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Телеведущая Арина Шарапова посетила Казань в рамках конкурса «Многоликая Россия»
Российская телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова посетила Казань в рамках XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Она провела семинар для представителей СМИ и рассказала, как интегрировать позитивный контент в новостную повестку, говоря о национально-культурных отношениях.
«В сознании людей постепенно меняется представление о границах допустимого. Вот к чему стремится изменение культурного кода. Если у нас с вами были какие-то границы, то теперь эти границы допустимого меняются», – подчеркнула Шарапова.
Она также отметила, что главная проблема заключается не в том, что русских людей привлекает западная культура.
«Суть угрозы ментального здоровья российской нации заключается в том, что, с одной стороны, в упаковке качественных произведений выдвигаются принципиально новые смыслы, которые абсолютно противоречат традиционной российской культуре, демонизируют привычные для российского общества ценности», – заключила телеведущая.
Она также отметила важность создания позитивного контента в условиях информационно-психологической войны против России и призвала журналистов наполнять им новостную повестку, чтобы нивелировать негативные настроения против жителей нашей страны.
Телеведущей, которая помимо журналистской и общественной деятельности, ещё и пишет детские сказки, подарили книгу «Сказки народов Татарстана». Позже она выступила на награждении победителей конкурса «Многоликая Россия» и наградила лидеров в одной из номинаций.
Напомним, сегодня в Казани наградили победителей и призеров XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Церемония награждения прошла в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Главный приз в размере 500 тыс. рублей получила национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» из города Владикавказ.
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