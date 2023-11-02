Телеведущая Арина Шарапова посетила Казань в рамках конкурса «Многоликая Россия»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российская телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова посетила Казань в рамках XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Она провела семинар для представителей СМИ и рассказала, как интегрировать позитивный контент в новостную повестку, говоря о национально-культурных отношениях.

«В сознании людей постепенно меняется представление о границах допустимого. Вот к чему стремится изменение культурного кода. Если у нас с вами были какие-то границы, то теперь эти границы допустимого меняются», – подчеркнула Шарапова.

Она также отметила, что главная проблема заключается не в том, что русских людей привлекает западная культура.

«Суть угрозы ментального здоровья российской нации заключается в том, что, с одной стороны, в упаковке качественных произведений выдвигаются принципиально новые смыслы, которые абсолютно противоречат традиционной российской культуре, демонизируют привычные для российского общества ценности», – заключила телеведущая.

Она также отметила важность создания позитивного контента в условиях информационно-психологической войны против России и призвала журналистов наполнять им новостную повестку, чтобы нивелировать негативные настроения против жителей нашей страны.

Телеведущей, которая помимо журналистской и общественной деятельности, ещё и пишет детские сказки, подарили книгу «Сказки народов Татарстана». Позже она выступила на награждении победителей конкурса «Многоликая Россия» и наградила лидеров в одной из номинаций.

Напомним, сегодня в Казани наградили победителей и призеров XIV Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Церемония награждения прошла в ИТ-парке им. Башира Рамеева. Главный приз в размере 500 тыс. рублей получила национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» из города Владикавказ.