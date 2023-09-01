Телестудия, сенсорные доски и своя оранжерея: в Альметьевске открыли школу на 990 мест

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, в День знаний, в Альметьевске открыли обновлённую школу №1 имени М.К. Тагирова, рассчитанную на 990 учеников. После ремонта учреждение получило статус лицея.

Компания «Татнефть» реконструировала историческое здание школы и построила несколько новых современных корпусов. Лицей разделили на два учебных корпуса, соединенных теплым переходом. В здании располагается три больших спортзала для игровых видов спорта, зал борьбы, бокса и бассейн, а также инфраструктурный комплекс столярной и слесарной мастерской, музыкальной школы.

Расширилась столовая, теперь она вмещает до 495 учеников. Ядром нового учебного корпуса стал многофункциональный актовый зал на 430 посадочных мест. Предполагается, что здесь будут проходить большие школьные мероприятия и встречи на переменах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо зданий, рабочие благоустроили прилегающую территорию. Создали детское пространство, где психологи и логопеды смогут проводить время с детьми. Также в школе теперь есть своя собственная оранжерея для выращивания и содержания теплолюбивых растений.

«Эта школа уникальная, здесь собрано новейшее оборудование. В школе будет новая образовательная стратегия. У лицея серьёзные перспективы на будущее. Сейчас в школе обучается 541 учащийся, из них 143 первоклассника. Учебное заведение отличается тем, что оно больше с научным уклоном. „Татнфеть“ является градообразующим предприятием, поэтому технические направления очень важны. Лицей подразумевает глубокое изучение математики, физики, химии и биологии. Также для старшеклассников появятся предметы по геологии и микробиологии», — сказал директор лицея №1 имени М.К. Тагирова Рустам Шакиров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обучение в школе будет вестись по физико-математическому и естественно-научному профилям.

Как рассказала генеральный директор Martela Architecture, генеральный проектировщик объекта Елена Аралова — общая стилистика фасада и интерьеров — строгая, взрослая, в ней нет ярких красок. Такое архитектурное решение связано с тем, что здесь нацелены на изучение точных наук. Учеников младшей, средней и старшей школы расселили по разным корпусам. В коридорах, между классами установили стеклянные стены, поэтому здание кажется прозрачным. В кабинетах размещены современные одноместные парты, зоны отдыха с пуфиками и сенсорные доски. В каждом блоке организованы многофункциональные пространства для отдыха и уединения.

«Мы на протяжении двух лет занимались строительством здания. Согласно новой концепции школы, было принято решение увеличить здание вокруг главного исторического корпуса. У нас не было задачи построить необычный объект, наоборот мы хотели показать, что эта новая школа пример того, какими должны быть у нас школы сегодня. Наш заказчик ставил задачу сохранить традиции и ценности учебного заведения. На мой взгляд, школа получилась уникальная, а самое главное, свойственная Татарстану», — рассказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В новом учебном здании уклон сделали на систему дополнительного образования. Кабинеты поделены на тематические классы по разным творческим, исследовательским и интеллектуальным направлениям.

Детей будут обучать робототехнике, сценическому искусству и пению. В специальных классах звукозаписи и телестудии учащиеся смогут научиться инструментальному исполнительству и попробовать себя в теле-

радиожурналистике. Также школьники смогут заниматься гончарным и кулинарным мастерством, скалолазанием.

Созданы просторные лаборатории физики, химии и биологии, а также инженерные классы, оснащенные современным оборудованием.

Аралова отметила, что специальные лаборатории и многопрофильные классы будут способствовать глубокому погружению в образовательный процесс.

«Каждый ученик сможет получить практические навыки и подготовку перед будущей специальностью, — считает проектировщик. — Кроме того, перед тем как определяться с вузом, ученик сможет опробовать себя в разных профессиях. Такое решение повлияет на становление ребенка, выявление его индивидуальности и интересов».