Телемедицина, служба психологической поддержки: ВСК подготовила полис ДМС для Деда Мороза

Волшебство не всегда эффективно в вопросе здоровья, в отличие от страхового полиса, который гарантированно поможет пережить трудности. Грядет самый любимый среди россиян праздник – Новый год, а значит у Деда Мороза и Снегурочки будет много хлопот. Они живут в условиях сурового климата, весь год усердно готовятся к Новому году (собирают мечты и желания, наколдовывают подарки, следят за поведением юных россиян, чтобы потом наградить их за успехи), а главную ночь в году почти полностью проводят на холоде, развозя по всей стране подарки для детей и взрослых. При таких условиях работы им, несмотря на окружающее их волшебство, необходимо не только тщательно заботиться о собственном здоровье, но и проходить период январской реабилитации – по оценкам ВСК стоимость оптимальной программы ДМС для Деда Мороза и его внучки Снегурочки составит 18 тыс. рублей для каждого.

Срок действия страховой программы для Деда Мороза и Снегурочки составит 1 год. В покрытие будут включены как классические опции – амбулаторно-поликлиническая помощь, экстренная госпитализация, скорая медицинская помощь, так и дополнительные сервисы.

По старой русской традиции, Деда Мороза не отпускают без угощений. Поэтому одним из рисков для него и Снегурочки становятся болезни желудочно-кишечного тракта, самое распространенная из которых – хроническое переедание. Красный ноc Деда Мороза – не всегда признак богатырского здоровья и румянца – это может быть симптомом розацеа – усиленного роста кровеносных сосудов на лице. Справится с этим недугом поможет специальная несложная процедура, «запаивающая» капилляры. Огромный мешок с подарками, который Дедушка Мороз носит за спиной – явная причина хронического остеохондроза и сколиоза позвоночника, требующего внимания профильных специалистов.

Так как резиденция Деда Мороза расположена в 12 км от города Великий Устюг, добираться до ближайшей поликлиники дедушке будет проблематично. Поэтому в полис ДМС обязательно будет включена телемедицина – дистанционные консультации врача.

Для того, чтобы Деду Морозу и Снегурочке было проще справляться с предновогодним стрессом и не «выгореть» на работе, им будет также доступна служба психологической поддержки, в которую могут обратиться все клиенты ВСК в рамках ДМС.

Снегурочка, как и большинство молодых людей, предпочитает записываться к врачу, получать консультации, управлять страховой программой дистанционно. У нее будет такая возможность, т.к. в Цифровой клинике ВСК, доступной клиентам компании по ДМС, есть чат с медицинским советником. Реклама САО «ВСК»

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