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Телемарафон «Все для Победы!» пройдет в Татарстане в поддержку участников спецоперации
Телевизионный марафон в рамках Всероссийской акции «Все для Победы!» пройдет в День защитника Отечества, 23 февраля, на телеканалах «ТНВ» и «ТНВ-Планета». Инициатором акции выступило региональное отделение ОНФ в Республике Татарстан.
«Каждый желающий сможет присоединиться к сбору средств на поддержку участников СВО. Во время марафона на экране будет отображаться QR-код, через который зрители смогут принять участие в благотворительной помощи», – говорится в сообщении регионального отделения ОНФ.
Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.
Начало телемарафона – 23 февраля в 10.00. Принять участие в нем можно и при помощи этой ссылки. Поддержим наших бойцов на передовой!
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