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Общество 27 февраля 2023 16:01

Телемарафон в поддержку участников СВО в Татарстане посмотрели более 150 тыс. человек

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Более 150 тыс. человек стали зрителями благотворительного телемарафона «Все для Победы!», который проходил 23 февраля по телеканалу ТНВ и в соцсетях. Только трансляцию «ВКонтакте» посмотрели 50 тыс. пользователей.

Марафон шел в течение четырех часов, за это время его гостями стали участники специальной военной операции (СВО), депутаты, Герои, главы районов, артисты, меценаты, священнослужители и многие другие.

Эфир велся не только из Казани – передвижная студия ТНВ работала в Набережных Челнах, проводились прямые включения из Альметьевска, Нижнекамска и Зеленодольска, сообщается на сайте телеканала.

Напомним, во время марафона проходил сбор средств для поддержки участников СВО. Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.

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