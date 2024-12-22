Телемарафон по итогам Года семьи пройдет сегодня на ТНВ

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Сегодня, 22 декабря, в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» состоится телемарафон «С Новым годом, семья!». Он продлится с 9.00 до 21.00.

За двенадцать часов в эфире побывают три пары ведущих: Ассоль Мухаметзянова и Идель Киямов, Светлана Звонарева и Ильдар Киямов, Алия Хайрутдинова и Иван Остроумов. Помимо них, общаться с гостями студии и зрителями будут юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ».

Телемарафон подведет итоги Года семьи, который ранее был объявлен в России Президентом РФ Владимиром Путиным. В большой студии побывают более 50 семей (волонтеров, активистов, музыкантов и спортсменов) и 100 детей, самому младшему из которых — всего шесть месяцев.

Зрители узнают, как знакомились будущие супруги, а также отметят годовщину свадьбы с одной из пар. Также их познакомят с детьми, родившимися в Год семьи.

Помимо прочих, в марафоне примет участие семья Моревых-Максимовых, 11 представителей которой задействованы в специальной военной операции. При этом Моревы-Максимовы являются победителями фестиваля «Эхо семьи в истории веков», который проводит Госкомитет РТ по архивному делу.

Специально для марафона состоится включение из зоны СВО. Военные корреспонденты программы «7 дней» встретятся с бойцами, которые смогут передать приветы семьям и поздравить их с Новым годом прямо с передовой.

В преддверии Нового года зрителей ждет «волшебство, фокусы, подарки, звездные Деды Морозы и Снегурочки, Кыш бабаи и Кар кызлары, а также музыкальные новогодние сюрпризы». Телеканал будет на связи со всем Татарстаном — запланированы прямые включения из районов. На связь также выйдут представители «Болгар радиосы».

В прямом эфире пройдет парад Дедов Морозов, а в конце дня окажется назван победитель — народный волшебник республики. Его выберут телезрители в группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте». Интернет-аудиторию ждут в соцсетях телеканала.