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Ру Тат
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12 октября 2021  19:32

Телеканал ТНВ запустил в Instagram оригинальный конкурс с хэштегом #минтатар

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Телеканал ТНВ запустил в Instagram оригинальный конкурс с хэштегом #минтатар

Телеканал ТНВ запустил в социальной сети Instagram оригинальный конкурс с хэштегом #минтатар. Для него была специально создана ar-маска, накладывающаяся на изображение пользователя и обеспечивающая визуальный эффект.

«<…> на изображении генерируется случайная буква татарского алфавита, после чего пользователю предлагается назвать за определенное время все известные ему слова, начинающиеся на данную букву», — пояснила руководительница PR-службы телеканала Айгуль Галиуллина.  

По словам представительницы ТНВ, за первые три дня конкурса ar-маску использовали более 150 пользователей соцсети. Благодаря этому ее увидели более 100 тыс. их подписчиков. 

Итоги конкурса среди пользователей будут подводить каждую пятницу начиная с 15 октября. Победителей ждут денежные призы.

#тнв
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