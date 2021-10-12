Телеканал ТНВ запустил в Instagram оригинальный конкурс с хэштегом #минтатар

Телеканал ТНВ запустил в социальной сети Instagram оригинальный конкурс с хэштегом #минтатар. Для него была специально создана ar-маска, накладывающаяся на изображение пользователя и обеспечивающая визуальный эффект.

«<…> на изображении генерируется случайная буква татарского алфавита, после чего пользователю предлагается назвать за определенное время все известные ему слова, начинающиеся на данную букву», — пояснила руководительница PR-службы телеканала Айгуль Галиуллина.

По словам представительницы ТНВ, за первые три дня конкурса ar-маску использовали более 150 пользователей соцсети. Благодаря этому ее увидели более 100 тыс. их подписчиков.

Итоги конкурса среди пользователей будут подводить каждую пятницу начиная с 15 октября. Победителей ждут денежные призы.