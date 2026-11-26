Телеканал «Татарстан 24» стал победителем XIV ежегодной премии «Медиабренд» в номинации «Лучшее графическое оформление регионального телеканала. Регионы». Первого места удостоен юбилейный проект «Татарстан 24 – 10 лет в эфире».

«Медиабренд» представляет собой одну из главных российских наград в сфере телевизионного маркетинга, дизайна и продвижения контента. Церемония награждения состоялась 24 ноября в Москве, на Киностудии имени Горького. Всего в этом году друг с другом состязались 744 проекта от 43 компаний. Второе место за лучшее графическое оформление среди региональных телеканалов получил «Краснодар», а третье эксперты решили не присуждать.

Конкурсный шоурил «Татарстан 24 – 10 лет в эфире» объединил визуальные элементы эфира – заставки передач, титры, плашки для спикеров и подложки, чтобы показать разнообразие программ и представить результаты десятилетней работы канала.

По единому стилю зритель сразу узнает канал и ориентируется в эфире. При этом дизайн также отвечает за понятность подачи (так, в программе «Новости экономики» инфографика помогает наглядно показать цифры и факты, в документальных проектах для моделирования исторических сцен используются нейросети).

Так как для того, чтобы дизайн работал, концепция должна точно и без сбоев применяться в каждом выпуске, на канале считают победу результатом ежедневной работы всей редакции.