Ведущие телеканала Sky News Австралия прервали эфир. Это случилось после слов национального директора лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер о сомнительных успехах украинской армии на поле боя. Видео прерванного эфира можно посмотреть на YouTube.

«Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки», — заявила политик, добавив, что «если бы не США, то конфликт уже бы закончился».

Корреспонденты телеканала в ответ на тираду политика попытались высмеять ее позицию и помешать ей договорить, однако она на продолжила. Так, Сторер обвинила Президента Украины Владимира Зеленского в «пиар-поездках» по США и «радостном» позировании для обложки журнала Vogue.

«Он счастлив принимать бесчисленных кинозвезд, которые посещают его ради фотографии в соцсетях. Он просто пешка в игре больших политиков. <…> Мы не видим в Зеленском президента, который хочет закончить конфликт», — заявила политик. В итоге трансляцию просто прервали.

24 февраля будет год, как Россия проводит на Украине военную спецоперацию, – в этот же день в 2022 году о ее начале объявил Президент Владимир Путин. Вскоре после ее начала прошло несколько раундов очных и заочных российско-украинских переговоров, Зеленский на первых этапах поддерживал их проведение. Однако затем на этапе согласования окончательных договоренностей Киев вышел из переговоров по его указу. Позднее он подписал закон о невозможности проведения переговоров с Путиным. В России его обвнили в том, что он действует по указу Запада.