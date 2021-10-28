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Общество
28 октября 2021  18:00

Телеканал «ШАЯН ТВ» вошел в число победителей конкурса «Многоликая Россия»

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Телеканал «ШАЯН ТВ» вошел в число победителей конкурса «Многоликая Россия»
Фото: «ШАЯН ТВ»

Татарстанский телеканал «ШАЯН ТВ» стал одним из победителей XIII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Торжественная церемония награждения состоялась накануне.

Конкурс нацелен на выявление и поощрение наиболее значимых и талантливых работ журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов. А также вносящих вклад в развитие культуры и сохранение культурного наследия, сохранение и гармонизацию межэтнического и межконфессионального мира и согласия, укрепление общегражданской солидарности, воспитание молодого поколения в духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям народов страны.

 

Фото: © «ШАЯН ТВ»

В рамках конкурса первый детский телеканал представил свою работу в номинации «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ» и одержал победу. Памятную награду на сцене получила редактор программ канала «ШАЯН ТВ» Сария Хусаенова.

#шаян тв #многоликая россия
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