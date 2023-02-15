Телеканал «Шаян ТВ» вошел в число лауреатов премии Джалиля 2023 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республиканская премия имени Мусы Джалиля в этом году присуждена детскому телеканалу «Шаян ТВ», а также молодым представителям национального искусства. Имена лауреатов на торжественной встрече в Национальном музее РТ огласил председатель Союза писателей Татарстана Ркаил Зайдулла.

«Определены лауреаты в четырех номинациях. Телеканал „Шаян ТВ” завоевал большую любовь молодой аудитории, привлекает детей, подростков к родному языку, проводит различные конкурсы, развивает таланты, популяризирует язык, национальное искусство, литературу. В области литературы наш лауреат — поэт Рифат Салях, в песенном искусстве — певица Илюса Хузина, в театре — актеры Камаловского театра Фаннур Мухаметзянов и Лейсан Гатауллина», — объявил лауреатов писатель.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ркаил Зайдулла подчеркнул, что все лауреаты — «достойная молодежь», и поздравил их с наградой.

«Муса Джалиль — наша гордость. В нашей стране его стихи всегда будут актуальными. Его стихи пробуждают надежду в душе. Это великий поэт, который своей героической смертью оставил надежду для будущих поколений», — сказал Ркаил Зайдулла.

В 1968 году была учреждена Премия комсомола Татарии имени Мусы Джалиля. Премия присуждалась один раз в два года молодым авторам, композиторам, художникам за лучшие произведения, ученым — за достижения в науке, а также молодежным организациям. После распада комсомола и перемен в стране премия несколько лет не присуждалась. Как Республиканская премия имени Мусы Джалиля она была возрождена в 2003 году.

Премии Мусы Джалиля в разные годы удостаивались поэты Разиль Валеев, Роберт Миннуллин, Зульфат, Ренат Харис, Лябиб Лерон, Ленар Шаех и Рузаль Мухаметшин, композитор Рашид Абдуллин, драматург Туфан Миннуллин, актеры Равиль Шарафеев, Эмиль Талипов, Артем Пискунов, певцы Римма Ибрагимова, Салават Фатхутдинов, Филюс Кагиров и другие.