Телеканал «Россия 24» расскажет о реализации национальных проектов в Татарстане

Завтра, 24 апреля, телеканал «Россия 24» представит программу «Плановый рост» о реализации национальных проектов в Республике Татарстан, в основу которой легло расширенное интервью с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Автор программы ведущий Антон Борисов расскажет, какую работу ведут в республике по национальным проектам «Здравоохранение», «Безопасные и качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт».

Съемки в республике прошли в марте этого года. Героями проекта стали предприниматели, которые смогли модернизировать производство благодаря средствам нацпроекта, а также промышленные гиганты — КАМАЗ, завод им.Серго, Зеленодольский судостроительный завод им. Горького.

О строительстве Большого Казанского кольца расскажет министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов, о развитии онкокластера и строительстве детского онкодиспансера — главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов.

Премьера проекта «Плановый рост» в эту субботу, 24 апреля, на телеканале «Россия 24» в 16.30 и 21.30. Повторы в воскресенье в 8.30 и 22.30.