Телеканал «ПОЕХАЛИ!» представил экранизацию татарской сказки «Хитрый портной»

Телеканал «ПОЕХАЛИ!» представил новую серию анимационного цикла «Сказки народов России» – экранизацию татарской народной сказки «Хитрый портной». Спецпроект приурочен к 2026 году, объявленному Президентом РФ Годом единства народов России.

«Сказки народов России» – цикл бережных экранизаций старинных преданий, легенд и фольклора разных народов страны, рассчитанный на семейный просмотр. Серии озвучивают ведущие телеканала: зрители услышат знакомые голоса в новом, сказочном амплуа.

Как сообщает редакция телеканала, сюжет нового выпуска – это история о том, как смекалка и ум помогают выбраться из любой ситуации, а главное – не падать духом.

Выпуски проекта выходят в эфире и социальных сетях телеканала.

«ПОЕХАЛИ!» – познавательный федеральный проект о путешествиях с круглосуточным эфиром: туристическая информация, новости регионов, сюжеты о популярных и неочевидных достопримечательностях. Аудитория телеканала в России составляет 37 миллионов зрителей, вещание доступно в HD.