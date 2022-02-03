Телеканал НТР 24 вышел в эфир с обновленным слоганом «Город реальной мечты»

Нижнекамский телеканал НТР 24, входящий в структуру АО «Татмедиа», обновил графическую упаковку канала и подачу новостей. Также НТР 24 вернул обновленный слоган «Город реальной мечты».

«Мы считаем, что в Нижнекамске можно не просто жить, но и реализовать свои самые амбициозные мечты, расти профессионально. Важно, чтобы люди оставались в Нижнекамске. Попробуйте осуществить мечту здесь, у вас точно получится, потому что Нижнекамск – это город реальной мечты», – прокомментировала главный редактор медиахолдинга Наталья Реджеп-Алиева.

Она обратила внимание, что поменялась упаковка не только телеканала, но и сайта НТР 24.

«Главное изменение – это упаковка новостей и сама студия новостей. Появилась видеостена. Также мы меняем концепцию новостей. Они становятся еще более оперативными и динамичными. Таковы реалии. Мы должны успевать за темпами распространения информации», – отметила Реджеп-Алиева.

Сотрудники НТР 24 работали над новым оформлением совместно с казанскими дизайнерами. Новые фирменные цвета были выбраны совместно с телезрителями.

Как показывают результаты исследования ВЦИОМ, телеканал НТР 24 лидирует в Татарстане в сегменте региональных новостей. 42% жителей Нижнекамска смотрят НТР 24. Среди региональных каналов эта цифра является самым высоким показателем ежедневной доли смотрения.

Теперь задача телеканала сохранить свой высокий рейтинг. Для этого готовится целый ряд новых проектов.

«Мы знаем, что нужно нашему телезрителю. Кроме новостей, самой популярной программой были прямые связи с руководителями города. Мы планируем делать такие прямые эфиры чаще и в регулярном режиме», – подчеркнула Реджеп-Алиева.