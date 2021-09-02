Телеканал Mezzo покажет оперу «Сююмбике» в постановке ТАГТОиБ имени Джалиля

Сегодня и завтра, 2 и 3 сентября, на европейском телеканале классической музыки Mezzo Live HD состоятся показы оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике» в постановке Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе театра.

Главные партии в спектакле исполняют солисты Татарского оперного театра Гульнора Гатина (Сююмбике), Артур Исламов (Кошчак), Филюс Кагиров (Шах-Али), Юрий Ившин (Князь Серебряный), Ирек Фаттахов (Бибарс) и Венера Ганеева (няня Утямыша).

В спектакле также принимают участие солисты Мариинского театра Ахмед Агади (Иван Грозный) и Екатерина Сергеева (царица Анастасия). Роль Утямыша, маленького сына Сююмбике, исполняет казанский школьник Арслан Сибгатуллин. Дирижер спектакля — Ренат Салаватов.

«Это не первый опыт сотрудничества казанского театра с телеканалом Mezzo. В июле 2013 года зрители телеканала увидели гала-концерт фестиваля „Шаляпин. Нуриев. Казань”, состоявшийся в театре в рамках Культурной Универсиады», — отметили в пресс-службе.

В дальнейшем на телеканале Mezzo были записаны и транслировались такие постановки театра, как балет «Золотая Орда» Резеды Ахияровой, опера «Джалиль» Назиба Жиганова и балет «Шурале» Фарида Яруллина.

Ранее телеканал Mezzo проводил прямую трансляцию оперы «Сююмбике».

В основе сюжета постановки — события середины XVI века, нелегкие испытания, выпавшие на долю единственной женщины-правительницы Казанского ханства — Сююмбике. Три действия оперы происходят в трех городах — Казани, Москве и Касимове. Спектакль исполняется на двух языках — русском и татарском.