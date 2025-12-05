Телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, Моди и Трампом

Индийский телеканал India Today опубликовал мультфильм с участием Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Индии Нарендры Моди. Ролик активно распространяется в Телеграм-каналах российских новостных агентств.

В сюжете Путин и Моди мчатся на мотоцикле мимо нефтяных вышек под популярную индийскую песню о дружбе. На заднем плане видны зенитно-ракетные комплексы С-400, поставляемые Россией в Индию.

В одном из эпизодов на фоне появляются две заправочные колонки с надписями «Россия» и «США». Рядом с колонкой «США» изображен Президент США Дональд Трамп, который наблюдает за мотоциклом. Моди заправляет транспортное средство из колонки «Россия», после чего лидеры России и Индии уезжают, оставляя Трампа на месте.