Telegram оштрафовали на 10,5 млн рублей за очередной отказ удалять контент

Telegram оштрафован за очередной отказ удалять контент, содержащий призывы к экстремизму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Суд рассматривал административные дела сразу по двум статьям, по которым мессенджер суммарно оштрафовали на 10,5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на Telegram по той же причине наложен штраф 35 миллионов рублей. С учётом последнего решения суда, общая сумма долга составила 45,5 миллионов рублей.