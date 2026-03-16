Происшествия 16 марта 2026 14:55

Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за отказ удалять запрещенный в РФ контент

Telegram оштрафовали на 35 миллионов рублей за отказ удалять контент с призывами к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд рассматривал сразу пять случаев, когда мессенджер нарушал законы РФ, за каждый из которых полагался штраф 7 миллионов рублей.

«Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», – вынес вердикт судья по каждому из рассматриваемых нарушений.

