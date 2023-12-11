Телеграм-канал «Мы Татнефть» вошел в число лучших корпоративных каналов России

Телеграм-канал «Мы Татнефть» стал призером престижного ежегодного конкурса корпоративных средств массовой информации «Медиалидер – 2023». В нем приняли участие 443 проекта со всей России и из стран ближнего зарубежья. Подведение итогов состоялось в Москве.

Телеграм-канал признан победителем сразу в двух номинациях. Он занял второе место в номинации «Лучшая корпоративная страница в соцсети», а также признан отличником в номинации «Лучшее корпоративное digital-издание».

«Мы ведем обширную работу на цифровых площадках и рады, что попали в число победителей важного отраслевого конкурса, — прокомментировала начальник управления информационной политики «Татнефти» Айгуль Алпарова. — Это большая заслуга дружной команды, которая занимается digital-направлением и, конечно же, наших любимых подписчиков. По ключевым метрикам «Мы Татнефть» — лидер среди компаний ТЭК, но мы видим точки роста и будем стремиться стать еще лучше».

На сегодня на телеграм-канал «Мы Татнефть» подписано более девяти тысяч человек, треть из которых присоединилась к каналу с начала 2023 года. Начиная с января этого года зафиксировано более 7,8 млн просмотров, 70% — активные подписчики.

Фото: пресс-служба «Татнефти»