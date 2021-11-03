Телеграм-бот о вакцинации от Covid-19 ответил на вопросы 10 тыс. казанцев

За шесть дней 10 тыс. жителей Казани воспользовались телеграм-ботом о вакцинации от коронавируса, проведя в нем около 78 тыс. минут. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Сервис был разработан мэрией Казани и Управлением здравоохранения Минздрава РТ по столице РТ. Согласно статистике, за это время было зарегистрировано 26 тыс. сеансов, причем каждый из них в среднем продолжатся 3 минуты.

Для сравнения: если бы такой поток вопросов поступал на телефон, специалисту потребовалось бы на ответы девять месяцев при семичасовом рабочем графике.

Бот @VaccinationKazanBot помогает казанцам найти подходящий пункт вакцинации или узнать о наличии в нем того или иного препарата. Данные обновляются ежедневно, наличие вакцины указывается на 8 утра.