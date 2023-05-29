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Происшествия 29 мая 2023 17:57

Телефонный аферист обманул жительницу Казани на 400 тысяч, представившись полицейским

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Телефонный мошенник обманул жительницу Казани на 440 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Мужчина позвонил женщине, представился сотрудником полиции и сообщил, что занимается уголовным делом о мошенничестве.

По его словам, злоумышленники от ее имени оформили кредиты. Он убедил женщину отправиться в банк снять со своего счета наличные и перевести их на якобы «безопасный счет». Следуя инструкциям злоумышленника женщина лишилась сбережений.

По данному факту в возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

#телефонный мошенник
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