Телефонный аферист обманул жительницу Казани на 400 тысяч, представившись полицейским

Телефонный мошенник обманул жительницу Казани на 440 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Мужчина позвонил женщине, представился сотрудником полиции и сообщил, что занимается уголовным делом о мошенничестве.

По его словам, злоумышленники от ее имени оформили кредиты. Он убедил женщину отправиться в банк снять со своего счета наличные и перевести их на якобы «безопасный счет». Следуя инструкциям злоумышленника женщина лишилась сбережений.

По данному факту в возбуждено уголовное дело о мошенничестве.