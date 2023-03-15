Телефонные мошенники уговорили казанскую пенсионерку продать квартиру и отдать им деньги

Телефонные мошенники уговорили пожилую жительницу Казани продать квартиру стоимостью более 7 миллионов рублей. Вернуть ей деньги и квартиру не удалось. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.

«Злоумышленники по телефону, представившись сотрудниками правоохранительных органов, попросили оказать содействие в поимке мошенников, якобы пытающихся оформить на нее кредит. Для этих целей необходимо было следовать их указаниям. Получив согласие, мошенники разработали многоэтапную преступную схему по продаже ее квартиры стоимостью более 7 миллионов рублей. Диалог с "лжесотрудниками" потерпевшая вела несколько дней, скрывая это от родственников и знакомых. Все преступные действия совершались дистанционно», – рассказал он.