В России появился новый вид телефонного мошенничества при помощи ботов

В России мошенники изобрели новый способ для похищения денег, используя телефонных ботов, сообщает РИА Новости.

Агентству поступили сообщения о том, что преступники предлагают россиянам пройти опрос на ту или иную тему и в тональном режиме нажать определенную клавишу на телефоне. После этого устройство якобы заблокируется, а мошенник сможет взломать его и похитить средства, если к телефону привязана банковская карта.

Однако эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов опроверг эту информацию.

По его словам, нажатие клавиш на телефоне в тональном режиме не ведет к блокировке и похищению денежных средств. «Для того чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости», — объяснил Галов.

При этом специалист отметил, что злоумышленники действительно могут воспользоваться телефонными ботами, чтобы выйти на жертву и обмануть ее с помощью методов социальной инженерии.

«Наши эксперты сталкивались как раз с первой схемой: человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен, если человек этого не делал, его просили нажать „Один“. Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», — напомнил он.