Телефонные мошенники начали мстить людям, пытавшимся разыграть их при звонке

Телефонные мошенники стали мстить людям, которые не попались на их уловки или при разговоре пытаются их разыграть. Об этом пишут «Известия».

«Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан, — пояснил главный эксперт „Лаборатории Касперского“ Сергей Голованов. — В результате позже „шутникам“ начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги».

В Банке России отметили, что телефонные злоумышленники применяют различные уловки и психологические приемы, чтобы вывести человека из равновесия.

«При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор», — советуют в ЦБ.

Юристы предупреждают, что, если с номера человека шел звонок, в результате которого были украдены деньги, у следствия могут возникнуть вопросу к абоненту. Гражданина могут вызвать в полицию для дачи объяснений в рамках доследственной проверки или допроса как свидетеля по обстоятельствам возбужденного уголовного дела.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин советует представить доказательства своей непричастности, в том числе получить сведения от мобильного оператора с детализацией своих исходящих звонков и навигации своего нахождения в момент звонка потерпевшему.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов считает, что подобный формат вряд ли будет использоваться часто, поскольку схема для мошенников неэффективна с точки зрения монетизации. По его словам, использование номера мошенниками чревато попаданием в базы нежелательных абонентов.