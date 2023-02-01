Телефонные мошенники начали использовать многоступенчатую систему обмана россиян

В России появилась новая схема обмана от телефонных мошенников. Чтобы добиться доверия собеседника и выведать у него личные данные, злоумышленники намеренно делят мошенничество на несколько этапов, сообщил «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так, первым идет «пристрелочный звонок», во время которого выясняются персональные данные жертвы. В следующем разговоре лжесотрудник полиции сообщает о кредите, который якобы пытаются оформить с доверенностью собеседника. Когда тот отмечает, что не брал кредит, мошенник прощается, но предупреждает о новом звонке. В третий раз потенциальную жертву призывают к бдительности.

«И вот тут гражданин окончательно верит, что на том конце трубки „сотрудник“ полиции или Следственного комитета», — заметил юрист.

И лишь затем, пользуясь доверием гражданина, мошенники требуют от него перевести деньги или взять кредиты.