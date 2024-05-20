Телефонные аферисты убедили челнинку продать квартиру и отправить им деньги

В Набережных Челнах 67-летняя женщина стала жертвой масштабной аферы псевдосотрудников правоохранительных органов и банков, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Злоумышленники сначала выманили у нее личные данные и сведения о банковских счетах под предлогом некой проверки. Затем мошенники позвонили ей снова, представившись работниками банка.

Они убедили челнинку, что ее данные украдены и на ее имя мошенники оформили кредит. Чтобы «аннулировать займ и поймать аферистов», жертве посоветовали взять новый крупный кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Доверчивая пенсионерка оформила два кредита на общую сумму 550 тысяч рублей и переслала деньги по указанным реквизитам. Далее ей предложили продать квартиру, пообещав признать сделку недействительной и вернуть деньги после «операции». Женщина согласилась, получив от покупателей еще большую сумму, которую тоже перевела аферистам.

На так называемый «обязательный платеж» в 250 тысяч рублей для этой же «операции» мошенники выманили деньги еще и у 39-летней племянницы пенсионерки. Однако племянница вскоре поняла, что имеет дело с жуликами.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.