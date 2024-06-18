Телефонные аферисты обманули зеленодольцев на 270 тысяч рублей

Жители Зеленодольска пали жертвами мошеннических схем и лишились более 270 тысяч рублей, сообщает администрация района.

В одном из случаев злоумышленники выманили у гражданина 82 тысячи рублей, используя популярную схему с продажей автомобиля на сайте объявлений. Под предлогом оплаты услуг курьерской службы СДЭК они заполучили данные банковской карты потерпевшего и похитили деньги.

Еще более крупную сумму – 195,2 тысячи рублей – удалось выманить у другого жителя Зеленодольска. Мошенники обманным путем убедили его, что необходимо срочно перевести деньги для предотвращения якобы оформления кредита третьими лицами на его имя.

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять повышенную бдительность. Не доверяйте незнакомцам, тщательно перепроверяйте любую поступающую информацию, прежде чем совершать финансовые операции. Мошенники изобретательны и используют многочисленные уловки для хищения денежных средств.